رجل يستخدم خنزيرا في تنظيف مستودعه! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة، استخدم فيها رجل خنزيرا كمنصة يقف عليها لتنظيف مستودعه، ما سبب استياء عارما بين المشاهدين.

ويظهر الرجل في الفيديو واقفا على ظهر الخنزير، كما لو كان مصطبة، لكي يتمكن من الوصول إلى السقف وتنظيفه، في حين أبدى غالبية المشاهدين استياءهم من الطريقة اللاإنسانية التي استخدم فيها الخنزير.

المصدر: Live Leak