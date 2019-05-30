دراسة تكشف سر اللون البرتقالي للنمور!

ربما تساءل معظمنا عن سبب تميّز النمور باللون البرتقالي الرائع، الذي أثار حيرة العلماء منذ فترة طويلة.

ولكن ادعاءات بحثية جديدة وجدت إجابة وافية باستخدام محاكاة الكمبيوتر، التي كشفت ما تبدو عليه النمور بالنسبة للحيوانات الرئيسية التي تفترسها، أي الغزلان.

وفي حين يمكن للبشر رؤية ألوان: الأحمر والأزرق والأخضر، إلا أن الغزلان تلتقط الضوء الأزرق والأخضر فقط، ما يعني أن ألوان النمور البرتقالية تبدو خضراء بالنسبة لها، ما يسمح للحيوانات المفترسة بممارسة التمويه من خلال الأعشاب الخضراء، وفقا للدراسة الجديدة.

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وقال الدكتور جون فينيل، من جامعة بريستول، إن فريق البحث استخدم أجهزة الكمبيوتر لعرض صور البيئة، التي يعيش فيها الحيوان، وإنشاء صور تبرز أهمية التمويه في مساعدة النمر على خداع الغزال.

وأوضح الدكتور فينيل أنه من خلال محاكاة تكشف كيف يبدو العالم للحيوانات، التي لا تستطيع اكتشاف الفرق بين الأحمر والأخضر، يمكن تحديد الألوان المثالية للتخفي والرؤية الواضحة.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا لا تنمو الفراء الخضراء على النمور؟

وهنا، قال الباحثون إن الثدييات غير قادرة على إنتاج فراء أخضر اللون، حيث يتطلب الأمر تغييرا كبيرا في الكيمياء الحيوية للثدييات.

ولا يوجد سوى حيوان ثديي واحد معروف بأنه يملك فراء أخضر وهو "sloth "، وهذا يعتبر نوعا من "الخداع".

تجدر الإشارة إلى أن اللون البرتقالي المميز للنمور، تنتجه مادة كيميائية تسمى "فيوميلانين".

المصدر: ديلي ميل