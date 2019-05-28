أغرب من الخيال.. أين اختفى ظل الحرف الثالث من كلمة"Coffee"؟!

وقع رواد ومستخدمو موقع "ريديت" للتواصل الاجتماعي في حيرة كبيرة جراء انتشار أحجية بصرية غريبة أربكت الجميع وحاولوا حل لغزها.

ونشر المستخدم الملقب بـ "0rangeLimey"، على "ريديت" صورة للوحة إعلانية مع ظلها لكلمة قهوة بالإنجليزية. ولفتت هذه الصورة انتباه أكثر من 30 ألف مستخدم.

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وتظهر الصورة كلمة الإعلان المتضمن لكلمة قهوة بالإنكليزية "Coffee" وظلها. لكن اللافت للنظر هو أن الكلمة المكونة من 6 أحرف تركت ظلا على الحائط مكونا من 5 أحرف فقط وسقط منها الحرف الثالث حرف "f".

فالصورة تظهر كلمة "Coffee" في الإعلان وكلمة "cofee" من الظل.

وقدم مستخدمو "ريديت" تفسيرات كثيرة لسبب هذا الخداع البصري ولم يصلوا إلى نتيجة واحدة. لكن مستخدما واحدا افترض أن الموضوع ناجم عن تقاطع مصدري الإضاءة المسلطة على أحرف كلمة "Coffee" ليندمج حرفا "f" في الوسط ويتركا أثرا وظلا لحرف واحد فقط.

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المصدر: لايف. رو