 
مباشر
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: الرد على تفجير زاهدان لن يقتصر على حدود إيران

فيديو "شيطاني" يجلب ألما حقيقيا لمشاهديه!

متفرقات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lg4k

حقق فيديو نشره أحد مستخدمي موقع ريديت للتواصل الاجتماعي نسبة عالية من المشاهدات والتعليقات، بسبب تأثيره "الكارثي" على صحة كل من شاهده.

وأطلق بعض المعلقين على الفيديو، الذي نشره مستخدم لقب نفسه على الشبكة بـ "Papier4"، تسمية فيديو "شيطاني" بسبب الألم الذي يخلفه بعد مشاهدته.

إقرأ المزيد
كائن "فضائي" غريب من الخيال العلمي
"كائن غريب" يثير جدلا على مواقع الإنترنت! (فيديو)

وأكد مستخدمون آخرون على أن الفيديو المنشور سبب لهم آلاما حادة وصداعا مبرحا أثناء مشاهدته. وقال أحد المعلقين، إن"الصداع لم يبدأ بتلك السرعة أبدا كما حصل لدى مشاهدته الفيديو".

وصور الفيديو خطوطا بيضاء غير متساوية تقطع خلفية سوداء اللون. وتوقع بعض المعلقين الذين شاهدوا الفيديو أن الدماغ يحلل الخطوط غير المنتظمة ويعتبرها من الرموز الخطرة، لذلك فإن ردات فعل الجسم على الفيديو حرضت المظاهر السلبية لمشاهده ودفعته للشعور بالألم.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة