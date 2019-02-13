فيديو "شيطاني" يجلب ألما حقيقيا لمشاهديه!

حقق فيديو نشره أحد مستخدمي موقع ريديت للتواصل الاجتماعي نسبة عالية من المشاهدات والتعليقات، بسبب تأثيره "الكارثي" على صحة كل من شاهده.

وأطلق بعض المعلقين على الفيديو، الذي نشره مستخدم لقب نفسه على الشبكة بـ "Papier4"، تسمية فيديو "شيطاني" بسبب الألم الذي يخلفه بعد مشاهدته.

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وأكد مستخدمون آخرون على أن الفيديو المنشور سبب لهم آلاما حادة وصداعا مبرحا أثناء مشاهدته. وقال أحد المعلقين، إن"الصداع لم يبدأ بتلك السرعة أبدا كما حصل لدى مشاهدته الفيديو".

وصور الفيديو خطوطا بيضاء غير متساوية تقطع خلفية سوداء اللون. وتوقع بعض المعلقين الذين شاهدوا الفيديو أن الدماغ يحلل الخطوط غير المنتظمة ويعتبرها من الرموز الخطرة، لذلك فإن ردات فعل الجسم على الفيديو حرضت المظاهر السلبية لمشاهده ودفعته للشعور بالألم.

المصدر: لينتا. رو