"كائن غريب" يثير جدلا على مواقع الإنترنت! (فيديو)

حققت لقطات نشرتها امرأة بريطانية، تظهر وجود دودة غريبة المظهر في منزلها، انتشارا واسعا على مواقع الإنترنت مع مقارنتها بوحش برنامج الخيال العلمي "أشياء غريبة".

وفي عرض دراما نيتفليكس، يشعر سكان مدينة أمريكية خيالية بالفزع عند مشاهدة عدد من الشواذ الغريبة، بما في ذلك اكتشاف الحياة الغريبة التي تعيش تحت الأرض وتحت منازلهم.

وروت، ريبيكا دين، تجربتها الخاصة "بالكائن الغريب" المرصود على شرفة منزلها في بورتسموث، حيث ذكرت أن الكائن يمتلك ذيلا طويلا غريب المظهر.

وقالت دين في منشور على فيسبوك، حقق أكثر من 40 ألف مشاهدة: "وجدت هذا الكائن ينزلق على شرفتي، أشعر وكأنني في حلقة من (أشياء غريبة)".

وحقق مقطع الفيديو المنشور اهتماما كبيرا على مواقع الإنترنت، كما قدم العشرات من المستخدمين آراءهم وأفكارهم حول أصل وطبيعة هذا الكائن. وقال أحد المعلقين: "ربما تكون هذه أكثر الأشياء إثارة للاشمئزاز على الإطلاق"، وأضاف مستخدم آخر أن "المخلوق يشبه كائنا من خارج الأرض".

ولكن، كما هو الحال عادة عند مشاهدة كائنات غريبة المظهر، يمكن أن يكون هناك تفسير أكثر عقلانية ووضوحا، حيث اقتُرحت فكرة أن ما رصدته ريبيكا، هو نوع من اليرقات التي يمكن أن تنمو أكثر من 4 بوصات في الطول.

المصدر: RT