نفوق آخر وحيد قرن سومطري ذكر في ماليزيا

أعلنت هيئات مهتمة بحماية الحيوانات البرية عن نفوق آخر وحيد قرن سومطري ذكر موجود في ماليزيا.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون السياحة والثقافة والبيئة في ماليزيا، كريستينا ليو: "إن ذكر وحيد القرن السومطري "تام" الذي نفق يوم الاثنين 27 مايو الجاري كان يبلغ من العمر 30 عاما، وعاش في محمية للحياة البرية في ولاية صباح بجزيرة بورنيو، في القسم التابع لماليزيا منذ العام 2008".

وأشارت المسؤولة إلى أن الخبراء في ماليزيا حاولوا تربية هذا النوع من وحيد القرن في المحميات والحدائق الطبيعة منذ العام 2011، وجهدوا للحفاظ على تكاثر هذه السلالة من الحيوانات عن طريق التلقيح الصناعي لكن دون جدوى.

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وتجدر الإشارة إلى أن وحيد القرن السومطري هو أصغر أنواع وحيد القرن الموجودة في العالم، ويعتبر مهددا بالانقراض بعد أن تعرض لموجات من الصيد الجائر، لذا تسعى العديد من الدول إلى الحفاظ على سلالته بشتى الوسائل.

المصدر: رويترز+وكالات