 
مباشر

نفوق آخر وحيد قرن سومطري ذكر في ماليزيا

متفرقات

نفوق آخر وحيد قرن سومطري ذكر في ماليزيا
youtube/The Star Online
صورة أرشيفية لوحيد القرن السومطري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwq9

أعلنت هيئات مهتمة بحماية الحيوانات البرية عن نفوق آخر وحيد قرن سومطري ذكر موجود في ماليزيا.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون السياحة والثقافة والبيئة في ماليزيا، كريستينا ليو: "إن ذكر وحيد القرن السومطري "تام" الذي نفق يوم الاثنين 27 مايو الجاري كان يبلغ من العمر 30 عاما، وعاش في محمية للحياة البرية في ولاية صباح بجزيرة بورنيو، في القسم التابع لماليزيا منذ العام 2008".

وأشارت المسؤولة إلى أن الخبراء في ماليزيا حاولوا تربية هذا النوع من وحيد القرن في المحميات والحدائق الطبيعة منذ العام 2011، وجهدوا للحفاظ على تكاثر هذه السلالة من الحيوانات عن طريق التلقيح الصناعي لكن دون جدوى.

إقرأ المزيد
انتشار
انتشار "مخيف" لعدوى "زومبي الغزلان" في أمريكا

وتجدر الإشارة إلى أن وحيد القرن السومطري هو أصغر أنواع وحيد القرن الموجودة في العالم، ويعتبر مهددا بالانقراض بعد أن تعرض لموجات من الصيد الجائر، لذا تسعى العديد من الدول إلى الحفاظ على سلالته بشتى الوسائل.

المصدر: رويترز+وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الإجهاض في المغرب.. أرقام صادمة ومطالبات متكررة وتدخل من الملك!