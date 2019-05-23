الاتحاد الأوروبي يطالب "بوينغ" بتنفيذ ثلاثة شروط لعودة "737 ماكس"

أبلغت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "EASA"، كلا من إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية وشركة "بوينغ"، بضرورة تحقيق ثلاثة شروط للسماح لـ "737 ماكس" بالتحليق مجددا.

وعلاوة على شروط السلامة التي فرضتها إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (FAA)، على "بوينغ"، يتوجب على الأخيرة تحقيق شروط أوروبية إضافية، حتى تتمكن "737 ماكس" من التحليق مجددا في أجواء الاتحاد الأوروبي.

على ما يبدو، لم يكتف الاتحاد الأوروبي بالتحقيقات التي تجريها إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، إذ طالب الأخيرة و"بوينغ" في آن واحد، بشروط ثلاثة، ينبغي تحقيقها.

وطالبت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، بتحقيق الشروط التالية: موافقة الوكالة على أي تعديلات قد تجريها "بوينغ" على تصميم طائرة "737 ماكس"، قيام الوكالة بمراجعة إضافية ومستقلة للتصميم، وكذلك تحققها من أن طاقم الطائرة قد تم تدريبه وتأهيله بشكل كاف".

إقرأ المزيد

وكانت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (FAA) قد أعلنت مؤخرا، أنها ستطلع الحكومات العالمية عن آخر نتائج التحقيقات والتحليلات، التي توصلت لها بخصوص "737 ماكس".

ويذكر أن شركات الطيران العالمية، الأوروبية وغيرها، أوقفت جميع طائرات "737 ماكس" في أساطيلها الجوية، عن الطيران، عقب حادثتي تحطم طائرتين من الطراز نفسه، راح ضحيتهما 346 شخصا، في أكتوبر 2018 ومارس 2019.

المصدر: Financial Times