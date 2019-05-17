الفلبين تقترح ترشيح دوتيرتي رئيسا لكندا لإزالة القمامة!

قال المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفلبيني، سلفادور بانيلو، إنه لو كان رودريغو دوتيرتي رئيسا لكندا، لغدت أسرع في اتخاذ القرارات، في إشارة إلى مماطلة كندا بسحب نفاياتها من الفلبين.

وورد في تصريحات بانيلو: "تحتاج كندا للرئيس دوتيرتي ليكون رئيسا لها، حتى تتمكن من اتخاذ القرارات بسرعة.. الموضوع بهذه البساطة".

وأطلق المتحدث الرسمي، تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، في 16 مايو الجاري، بعد قرار بلاده سفيرها لدى أوتاوا، جراء عدم قيامها باسترجاع أطنان القمامة التي تخلصت منها في أراضي الفلبين.

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وأضاف المتحدث الرسمي الفلبيني أن تلكؤ كندا في سحب النفايات سيعرضها لدفع تكاليف إضافية مقابل تخزينها، ناهيك عن المخالفات المالية المترتبة على هذا التأخير، وتابع بانيلو قائلا: "وإلا، سنرمي نفاياتهم عليهم".

وكانت محكمة في العاصمة، مانيلا، قد أصدرت حكما قضائيا، في عام 2016، يلزم كندا باسترجاع نفاياتها، لكن ومع امتناع الأخيرة عن فعل ذلك، خرج دوتيرتي الشهر الماضي ليهدد بشن حرب على كندا، في حال لم تسحب النفايات قبل تاريخ 15 مايو 2019.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قرار الفلبين سحب سفيرها من كندا، قد جاء بعد ضغط مارسته مجموعة "BAN Toxics" البيئية، في الفلبين.

المصدر: RT