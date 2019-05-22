سقط من الطابق 23 وبقي حيا! (فيديو)

أنقذ رجال الإطفاء طفلا يبلغ 6 سنوات من عمره سقط في فتحة التهوية من الطابق الـ 23 لبناء سكني في الصين.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في مدينة هانغتشو في 20 من مايو الجاري، عندما كان الطفل يلعب في شقة الجيران، التي كانت تخضع لترميم كبير، حيث وضع المهندسون لوحا خشبي بدل البلاطة الخرسانية بين الشرفات، صعد عليه الطفل وسقط في فتحة التهوية.

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ونجا الطفل من موت محتم لأنه سقط فوق مكيف الهواء الذي خفف الصدمة. ووصل رجال الإنقاذ بسرعة إلى مكان الحادث وحزموا الطفل بوضع معدات تسلق خاصة عليه ورفعوه إلى الأعلى.

واستغرقت عملية الخروج من أنبوب التهوية 6 دقائق فقط نقل على أثرها الطفل إلى المستشفى حيث تبين أنه لم يصب إلا بكدمات بسيطة على ظهره وذراعه.

المصدر:ديلي ميل