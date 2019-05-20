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تمساح يفترس تاجر سمك أمام ناظري أخيه!

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تمساح يفترس تاجر سمك أمام ناظري أخيه!
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صورة أرشيفية
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هاجم تمساح ضخم تاجر سمك في زيمبابوي وافترسه حتى الموت أمام عيني أخيه الأصغر خلال رحلة صيد.

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وذكر موقع "Bulawayo24 News"، أن الحادث وقع في قرية بياتريس عندما كان تاجر السمك باول نيامانزا (27 عاما) مع شقيقه الأصغر جيرمي (19 سنة) على ضفة بحيرة يلقيان شباك الصيد فيها.

وقفز التمساح الشرس فجأة وجر نيامانزا إلى الماء أمام أخيه، الذي نجا، وهرع فورا إلى حراس الحديقة المحلية وأبلغهم بالحادث.

وانتشل رجال الإنقاذ جثة نيامانزا من البحيرة، وقد تشوهت وتبين فقدان أجزاء عديدة منها، فيما حذر ضباط الشرطة في المنطقة الناس من مخاطر الصيد في الأماكن التي تنتشر فيها التماسيح.

المصدر:لينتا. رو

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