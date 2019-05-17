وفاة "القطة العابسة" الأكثر شهرة في العالم

توفيت القطة الأكثر شهرة على شبكة الإنترنت، والتي كانت تعابير وجهها العابسة والساخطة أبرز ملهم لـ"الميمز" (memes) المعبرة عن عدم الإعجاب، في جميع أنحاء العالم.

وأصبحت القطة البالغة من العمر سبع سنوات، واسمها الحقيقي عند الولادة "Tardar Sauce" أو اختصارا "Tard"، واحدة من أولى "الحيوانات الأليفة المؤثرة" على الإنترنت، بعد أن اكتسبت شهرة واسعة على الشبكات الاجتماعية بسبب نظراتها البائسة الدائمة.

وتوفيت القطة الشهيرة باسم "غرامبي" (GRUMPY Cat) في أحضان صاحبتها تاباتا بوندنس، في فينيكس بأريزونا، صباح يوم الثلاثاء بعد مضاعفات ناتجة عن التهاب المسالك البولية.

"Grumpy Cat has helped millions of people smile all around the world -- even when times were tough!" - The frowning feline who helped launch endless memes has passed away after a short illness 😿⚱️🐾https://t.co/cueBiyPIwd — AFP news agency (@AFP) May 17, 2019

وشاركت تاباتا خبر وفاة قطتها مع متابعيها البالغ عددهم نحو 11 مليونا على "إنستغرام"، وأرفقته بتعليق قالت فيه: "بعض الأيام تكون أكثر حزنا من غيرها"، وتابعت: "على الرغم من رعاية كبار المتخصصين، وكذلك عائلتها المحبة لها للغاية، واجهت غرامبي مضاعفات من عدوى المسالك البولية والتي بات للأسف من الصعب التغلب عليها".

I saw that on the news Grumpy Cat Touched hearts with the power of Memes ♥️ #grumpycat#rippic.twitter.com/XJgSVGqGRO — Nev Irene Akridge (@WriterOnRetreat) May 17, 2019

وقالت تاباتا إن قطتها ساعدت ملايين الأشخاص على الابتسام في جميع أنحاء العالم، حتى عندما كانت في أصعب أوقاتها، "وستبقى روحها خالدة من خلال معجبيها في كل مكان".

وولدت القطة في 4 أبريل 2012، ويكمن المزيج بين نوعين من القطط هما "underbite" و"feline dwarfism" وراء تعابير وجهها الساخط، وانطلقت شهرتها الواسعة بعد أن وضع شقيق تاباتا صورة لـ"غرامبي" على موقع " Reddit" الشهير في سبتمبر من ذلك العام.

Tomorrow is @RealGrumpyCat birthday !!!! Four four party girllll pic.twitter.com/PTZNg9FHDR — rochelle rochelle (@roachhardabs) April 4, 2019

Celebrate Grumpy Cat’s Birthday All Year Long with her NEW Book “Unhappy Birthday Grumpy Cat” - a leveled reader, available everywhere from @penguinrandom Bookshttps://t.co/Z2LZBWAtxb#HappyBirthdayGrumpyCatpic.twitter.com/A0WSGwpVAE — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) April 5, 2019

المصدر:غارديان