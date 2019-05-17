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وفاة "القطة العابسة" الأكثر شهرة في العالم

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وفاة "القطة العابسة" الأكثر شهرة في العالم
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توفيت القطة الأكثر شهرة على شبكة الإنترنت، والتي كانت تعابير وجهها العابسة والساخطة أبرز ملهم لـ"الميمز" (memes) المعبرة عن عدم الإعجاب، في جميع أنحاء العالم.

وأصبحت القطة البالغة من العمر سبع سنوات، واسمها الحقيقي عند الولادة "Tardar Sauce" أو اختصارا "Tard"، واحدة من أولى "الحيوانات الأليفة المؤثرة" على الإنترنت، بعد أن اكتسبت شهرة واسعة على الشبكات الاجتماعية بسبب نظراتها البائسة الدائمة.

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Some days are grumpier than others...

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وتوفيت القطة الشهيرة باسم "غرامبي" (GRUMPY Cat) في أحضان صاحبتها تاباتا بوندنس، في فينيكس بأريزونا، صباح يوم الثلاثاء بعد مضاعفات ناتجة عن التهاب المسالك البولية.

وشاركت تاباتا خبر وفاة قطتها مع متابعيها البالغ عددهم نحو 11 مليونا على "إنستغرام"، وأرفقته بتعليق قالت فيه: "بعض الأيام تكون أكثر حزنا من غيرها"، وتابعت: "على الرغم من رعاية كبار المتخصصين، وكذلك عائلتها المحبة لها للغاية، واجهت غرامبي مضاعفات من عدوى المسالك البولية والتي بات للأسف من الصعب التغلب عليها".

وقالت تاباتا إن قطتها ساعدت ملايين الأشخاص على الابتسام في جميع أنحاء العالم، حتى عندما كانت في أصعب أوقاتها، "وستبقى روحها خالدة من خلال معجبيها في كل مكان".

وولدت القطة في 4 أبريل 2012، ويكمن المزيج بين نوعين من القطط هما "underbite" و"feline dwarfism" وراء تعابير وجهها الساخط، وانطلقت شهرتها الواسعة بعد أن وضع شقيق تاباتا صورة لـ"غرامبي" على موقع " Reddit" الشهير في سبتمبر من ذلك العام.

المصدر:غارديان

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