أخطر عناكب الأرض يعضّ أستراليّا!

نقل رجل إلى المستشفى بحالة إسعافية للاشتباه بتعرضه لعضة من أحد أكثر العناكب السامة على كوكب الأرض.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل أن الحادث وقع 15 مايو في مدينة ولونغونغ بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عندما قصد الرجل البالغ من العمر 43 عاما منجما قديما عند سفح جبل كامبيل في الغابة وشعر فجأة بألم بركبته اليمنى.

ووجد أنه قد تعرض لعضة عنكبوت لذلك طلب سيارة الإسعاف على الفور. ووصل فريق من الأطباء إلى مكان الحادث ونقل الرجل إلى المستشفى بعد أن انتفخت ركبته وصحته الآن مستقرة.

ولم يستطع المختصون تحديد نوع العنكبوت بدقة معتقدين أنه ينتمي إلى فصيلة العناكب القمعية الأسترالية السامة.

المصدر: ديلي ميل