اكتشاف عنكبوت "شفاف" ومرعب!

اكتشف عالم من جامعة Indianapolis نوعا جديدا من العناكب داخل كهف رطب وموحل يسمى Stygeon River، جنوبي إنديانا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد العنكبوت "Islandiana lewisi"، النوع الـ 15 من جنسه، وأول نوع تم اكتشافه منذ أكثر من 30 عاما.

ويبلغ طول العنكبوت المكتشف، في أكتوبر 2016، 2 ملم فقط، ومن المرجح ألا يشكل خطرا على البشر. ولكن عند تكبير حجمه تحت المكبر، يمكن ملاحظة أنه "مرعب للغاية".

Mark A. Wells / Elizabeth Wells / University of Indianapolis

وتعيش هذه العناكب في كهف واحد في ولاية إنديانا، حيث تتميز بمظهر شفاف بسبب العيش في الظلام، وتتغذى بأكل المفصليات الصغيرة الأخرى.

ومع ذلك، وخلافا للأنواع الأخرى في كنتاكي، فإن عيون هذا العنكبوت لم تتقلص، ما دفع الأستاذ المساعد في قسم علم الأحياء، مارك ميلن، إلى الاعتقاد بأن هذه الأنواع عاشت في الكهف لبضعة ملايين من السنين، بدلا من مئات الملايين من السنين.

Mark A. Wells / Elizabeth Wells / University of Indianapolis

ويأمل العالم ميلن في تبديد الأسطورة القائلة بأن الأنواع الجديدة موجودة فقط في المناطق النائية.

المصدر: ديلي ميل