 
مباشر

اكتشاف عنكبوت "شفاف" ومرعب!

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف عنكبوت
Gettyimages.ru Sirachai Arunrugstichai
اكتشاف عنكبوت "نادر" ومرعب!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgkw

اكتشف عالم من جامعة Indianapolis نوعا جديدا من العناكب داخل كهف رطب وموحل يسمى Stygeon River، جنوبي إنديانا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد العنكبوت "Islandiana lewisi"، النوع الـ 15 من جنسه، وأول نوع تم اكتشافه منذ أكثر من 30 عاما.

ويبلغ طول العنكبوت المكتشف، في أكتوبر 2016، 2 ملم فقط، ومن المرجح ألا يشكل خطرا على البشر. ولكن عند تكبير حجمه تحت المكبر، يمكن ملاحظة أنه "مرعب للغاية".

Mark A. Wells / Elizabeth Wells / University of Indianapolis

وتعيش هذه العناكب في كهف واحد في ولاية إنديانا، حيث تتميز بمظهر شفاف بسبب العيش في الظلام، وتتغذى بأكل المفصليات الصغيرة الأخرى.

ومع ذلك، وخلافا للأنواع الأخرى في كنتاكي، فإن عيون هذا العنكبوت لم تتقلص، ما دفع الأستاذ المساعد في قسم علم الأحياء، مارك ميلن، إلى الاعتقاد بأن هذه الأنواع عاشت في الكهف لبضعة ملايين من السنين، بدلا من مئات الملايين من السنين.

Mark A. Wells / Elizabeth Wells / University of Indianapolis

ويأمل العالم ميلن في تبديد الأسطورة القائلة بأن الأنواع الجديدة موجودة فقط في المناطق النائية.

المصدر: ديلي ميل

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT حول مونديال روسيا 2018
هل انتهى زمن المعجزات؟ ما حقيقة أهرامات الشفاء في روسيا؟