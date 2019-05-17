صياد يمسك أخطبوطا عملاقا! (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ملفتة للنظر جدا بسبب الحجم الضخم للأخطبوط الذي التقطه صياد شاب في إنجلترا.

وذكرت صحيفة "Devon Live"، أن الصياد جوش بيركس (33 عاما) اصطاد في المياه الساحلية لمقاطعة ديفون الإنجليزية أخطبوطا يبلغ طول أذرعه مترا ونصف المتر.

Just a couple awesome things being landed today! pic.twitter.com/y478MiO4Mr — BrixhamSeafish (@JoshPerkes) 14 мая 2019 г.

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ويبيع بيركس صيده البحري للمطاعم الفاخرة، حيث يراقب أمهر طهاة لندن منشورات الصياد البارع على مواقع التواصل الاجتماعي عن كثب، للفوز بنوادر صيده الثمين فور نشر صوره.

وقال بيركس: "إن طولي هو 188 سنتيمترا ويبلغ طول أذرع الأخطبوط مترا ونصف المتر".

ويتوقع متابعو أخبار الصياد الماهر أن يتم الاتصال به من قبل طهاة مطاعم لندن، خلال عدة ساعات منذ نشره صورة الأخطبوط، لتقديم أطباق شهية من المأكولات البحرية الطازجة لزبائن المطاعم الفاخرة.

المصدر: لينتا. رو