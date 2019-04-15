احتجاجات واسعة إثر إلزام "علي بابا" موظفيها بأمر غير قانوني

دافع مؤسس شركة "علي بابا"، الملياردير الصيني، جاك ما، عن الممارسات غير القانونية للشركة في إلزام الموظفين بالعمل لـ 72 ساعة في الأسبوع.

ورد، جاك ما، على الاتهامات الموجهة للشركة العملاقة، قائلا إنه يجب على موظفيه أن يعدوا أنفسهم محظوظين لامتلاكهم فرصة للعمل 12 ساعة في اليوم و6 أيام في الأسبوع (ما يعرف بنظام 996).

وأضاف الملياردير الصيني قائلا: "إذا لم تعمل بنظام 996 وأنت ما زلت يافعا، فمتى ستعمل وفقا لهذا النظام؟".

وعلى الرغم من النمو الهائل والسريع للقطاع التقني في الصين، إلا أن جاك ما قد أشار إلى عدم قدرة الموظفين أحيانا على إيجاد فرص، وأحيانا أخرى يكونون في شركات بلا مستقبل مضمون.

وأضاف الملياردير الشهير أنه شخصيا يشعر بأنه محظوظ، ذلك أنه يعمل 12 ساعة، حتى يومنا هذا، وأنه "لن يغير أبدا هذا الجزء منه".

وكان موظفو قطاع تقانة المعلومات في الصين قد احتجوا مؤخرا على ظروف عملهم عبر منصة "Github" الرقمية، مؤكدين أن العمل بنظام 996 (من 9 صباحا وحتى 9 مساء، و لـ 6 أيام في الأسبوع)، "يعرض العاملين لخطر دخول غرف العناية المشددة في المشافي".

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كما قام المشاركون في هذه الاحتجاجات بجمع لائحة من الشركات الصينية التي تلزم موظفيها بالعمل وفق نظام 996، وردت ضمنها "علي بابا"، وكذلك كل من الشركات الشهيرة: "DJI" ،"Tik Tok" ،"Bytedance".

وينص قانون العمل في جمهورية الصين الشعبية على عدم وجوب عمل الموظفين لأكثر من 8 ساعات في اليوم، أي ما يعادل 40 ساعة في الأسبوع، في حين لا يجب أن تفوق ساعات العمل الإضافي للموظفين أكثر من 36 ساعة في الشهر، كحد أقصى.

المصدر: Newsfeed