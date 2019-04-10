متاجر عسكرية روسية تبيع "سترات بوتين"

بدأت شبكة المتاجر العسكرية الروسية "جيش روسيا" في بيع سترات موسمية، تشبه تلك التي ارتداها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في جمهورية طيفا بجنوب سيبيريا، أثناء رحلة لاصطياد السمك.

وقال ناطق باسم "جيش روسيا" في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن السترة مصنوعة من قماش كثيف لم يحدث أن ارتداه أحد خلال فترة طويلة، إلا رئيس الدولة الروسية. لكن يمكن أن يشتري السترة الآن كل من يرغب في ذلك.

Sputnik

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وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن سعر السترة لا يتجاوز 7 آلاف روبل (ما يعادل 110 دولارات).

يذكر أن، فلاديمير بوتين، زار جمهورية طيفا الروسية مطلع أغسطس عام 2017، حيث قام بجولات في مناطق نائية من جنوب سيبيريا وفي جبالها وأنهارها.

المصدر: نوفوستي