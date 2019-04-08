حمل ميغان ماركل "مزيف"!

أصبحت ميغان ماركل أحدث ضجة لمنظري المؤامرة الشرسة عبر الإنترنت، الذين يتهمون دوقة ساسيكس على نحو غير عادي بتزوير حملها من خلال ارتداء بطن حمل صناعي.

ومن المنتظر أن تضع ميغان مولودها خلال بضعة أسابيع، حيث كشفت سابقا عن أن موعد الولادة سيكون ما بين نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو، ومع ذلك، ما يزال المتصيدون عبر الإنترنت ينتقدون الدوقة بدعوى أنها ترتدي بطن حمل صناعي، عند ظهورها أمام العامة.

wibbly wobbly timey wimey bump... pic.twitter.com/Fbka6tLErS — Louise (@dreamsduchess) March 9, 2019

وحصل مقطع فيديو نشر على يوتيوب، والذي يزعم أنه "الدليل المطلق" على أن حمل دوقة ساسيكس مزيف، على أكثر من 280 ألف مشاهدة.

وقام منشئ الفيديو، والذي يملك 31 ألف مشترك في قناته عبر يوتيوب، بنشر سلسلة من مقاطع الفيديو التي تزعم أن ميغان تزور حملها، وحقق كل منها أكثر من 50 ألف مشاهدة.

وامتدت مزاعم يوتيوب هذه إلى منصات أخرى عبر الإنترنت، حيث تم تكرارها بواسطة ملفات تعريف مجهولة الهوية.

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واعتمد أصحاب النظرية على هاشتاغ "#moonbump" لنشر نظرية الحمل المزيف لميغان ماركل، في إشارة إلى الهبوط على سطح القمر عام 1969، والذي يواجه أيضا تشكيكا بصحته.

ويشير المؤمنون بنظرية المؤامرة إلى أن الصور والفيديوهات التي تظهر حمل ميغان، تكشف أن بطنها "غير متوازن" و"متذبذب" وهو ما يؤكد أن حملها مزيف، بحسب أصحاب النظرية.

وتجدر الإشارة إلى أن قصر كينسنغتون، لم يعلن حتى الآن عن الموعد المحدد لولادة الطفل الملكي الجديد، إلا أنه من المتوقع أن تضع دوقة ساسيكس مولودها في وقت لاحق من هذا الشهر، أو في أوائل شهر مايو المقبل.

ويقال إن ميغان ستتخلى عن التقليد المعهود، ولن تنجب مولودها في جناح ليندو الشهير حيث أنجبت كيت ميدلتون، لصالح عيادة خاصة في منزلهما الجديد في فروغمور كوتيدج في ويندسور.

المصدر: ديلي ميل