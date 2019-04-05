غوريلا "يودع" أمه في مشهد فريد من نوعه!

التُقطت لحظة مفجعة تصور (ولأول مرة) محاولة ذكر غوريلا الاعتناء بجثة أمه في متنزه البراكين الوطني بجمهورية رواندا، شرق إفريقيا.

ولاحظ باحثون من "ديان فوسي غوريلا" وجامعة "كاليفورنيا ديفيس" وجامعة أوبسالا، ومن المعهد الكونغولي لحفظ الطبيعة، سلوك الغوريلا الجبلية المثير للدهشة مع تجمعها حول جثة ذكر بالغ عمره 35 عاما، اسمه "تيتوس"، وجثة غوريلا أنثى عمرها 38 عاما اسمها "توك".

Gorillas have 'funerals' just like humans: Incredible footage shows animals gathering around and grooming their dead relatives pic.twitter.com/9r8EkOlUVm — evamcckenna (@evamcckenna) April 4, 2019

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وجلست الحيوانات بالقرب من الجثث وحدقت بها، واستنشقت روائحها واعتنت بها كما لو كانت تودعها في مراسم مذهلة.

ولكن أكثر ما أثار دهشة الباحثين، هو بقاء غوريلا ذكر بالقرب من جثة "تيتوس" مدة يومين، ونومه قربها.

وفي الوقت نفسه، اعتنى صغير الغوريلا "توك" بجثتها، وحاول الرضاعة منها، ما يشير إلى مدى معاناته.

ويعتقد الباحثون أنه سيكون للقطات المصورة آثار هامة في مجال الحفاظ على الغوريلا.

المصدر: ميرور