صيادون أستراليون ينقذون كنغرا من الغرق! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ صيادين أستراليين لكنغر كاد يغرق في المحيط، بالقرب من ولاية كوينزلاند الأسترالية.

ويظهر أحد الصيادين في المقطع مادا يده من القارب وممسكا بالكنغر، حيث أوصله الصيادون إلى بر الأمان وأنقذوه من موت محتم.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثير من المتابعين بنبل الصيادين الثلاثة وحسن عملهم.

المصدر: يوتيوب