ما سبب عادات نوم الأطفال الغريبة قبل سن الخامسة؟

كشف بحث جديد السبب وراء عادات النوم الغريبة لدى الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة، حيث أنهم غالبا ما يأخذون غفوة سريعة في أماكن غير معتادة خلف الأريكة أو في سلة الغسيل مثلا.

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ووجد البحث الذي أجري على 1000 من الآباء والأمهات وأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، أن أولئك الصغار ينامون في مكان غير عادي ثلاث مرات في الشهر في المتوسط.

وقال متحدث باسم مؤسسة "In The Night Garden" المكلفة بإجراء البحث: "لأننا متخصصون في رعاية الأطفال في سنواتهم الأولى، نعلم جيدا أن أجسادهم تتطور بشكل أسرع في المرحلة ما بين يوم الولادة وعمر خمس سنوات"، وأضاف قائلا: "في هذه الفترة الزمنية القصيرة، يتعلمون المشي والتحدث والاختلاط الاجتماعي، وذلك يستهلك الكثير من الطاقة، لذلك، ليس من المستغرب أن يظهر عليهم التعب في بعض الأحيان في أماكن غير عادية".

المصدر: إنديبندنت