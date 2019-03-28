"هوس الديناصورات" علامة على عبقرية الأطفال!

يختلف الأطفال في اختياراتهم للألعاب، فبعضهم يحب الدمى، وبعضهم الآخر يعشق السيارات والقطارات، ولكن إذا كان طفلك مهوسا بالديناصورات، فقد يكون هذا علامة على عبقريته.

وكشفت نتائج دراسة أجرتها جامعتا إنديانا وويسكونسن، أن الأطفال الذين لديهم "اهتمام شديد" بالديناصورات، قد يكون لديهم مستوى أعلى من الذكاء مقارنة بأقرانهم.

إقرأ المزيد

ووجدت الدراسة التي أجريت منذ فترة طويلة لكنها عادت إلى الظهور مؤخرا عبر الإنترنت، أن اهتمامات الأطفال بأشياء مثل الديناصورات، ستمنحهم مزايا كبيرة تجعلهم يتمتعون بذكاء عال وفرصة أكبر للنجاح في الحياة مستقبلا.

وتشمل هذه المزايا تعزيز المثابرة وتحسين الاهتمام والتركيز، وزيادة مهارات التفكير المعقد مثل معالجة المعلومات.

إضافة إلى ذلك، فإن الطريقة التي يدرس بها الطفل الديناصورات، تساعده على تطوير استراتيجيات لمعالجة المشكلات طوال الحياة.

وعادة ما تتلاشى اهتمامات الأطفال بسرعة، حيث يحتفظ نحو 20% فقط من الأطفال باهتماماتهم الحماسية حتى بلوغ سن الخامسة أو السادسة، لكن هذا لا يعني بالضرورة فقدانهم للمهارات التي اكتسبوها من هوسهم بالديناصورات.

ولا يعد حب الديناصورات المؤشر الغريب الوحيد للذكاء العالي عند الأطفال، حيث يفترض العلماء أن عدم القدرة على النوم طوال الليل، من علامات الذكاء لدى الأطفال.

المصدر: ميرور