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كشف سر مثير عن الطائرة الماليزية المنكوبة!

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كشف سر مثير عن الطائرة الماليزية المنكوبة!
AFP Getty Images
كشف سر مثير عن الطائرة الماليزية المنكوبة!
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زعم أحد الباحثين أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية (sitcom) على متن الطائرة الماليزية المنكوبة، أُعيد تشغيله بعد 40 دقيقة من "دخول مرحلة الظلام".

وحقق الباحث جيف وايز، في غموض اختفاء الرحلة "MH370" (أحد أعظم أسرار الطيران)، التي كانت متجهة من كوالالمبور إلى بكين، في 8 مارس عام 2014.

وقال وايز: "بالنظر إلى التفاصيل الدقيقة لسجل بيانات (Inmarsat)، رأينا أنه تم إيقاف تشغيل النظام ثم أُعيد تشغيله مرة أخرى. وفي تمام الساعة 18:03، أي بعد مرور 42 دقيقة على اختفاء الطائرة من مجال مراقبة الحركة الجوية، حاول رادار القمر الصناعي إرسال رسالة نصية. وبعد 22 دقيقة عند الساعة 18:25، بدأت (MH370) في تسجيل الدخول عبر (Inmarsat). لقد عادت إلى وضعية الاتصال".

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وأوضح الباحث وايز، من مدينة نيويورك، أن هذا الأمر يشير إلى أن الطائرة لم تدخل حالة الظلام، بسبب وقوع كارثة كهربائية.

وفي حديثه مع "ديلي إكسبريس"، قال وايز، الذي كتب كتاب "الطائرة التي لم تكن هناك": "لقد افترضنا دائما أنه على الرغم من توقف عمل جهاز الإرسال والاستقبال بعد وقت قصير من اختفاء الرحلة الماليزية، ظل نظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية نشطا".

وتبين أنه بعد تشغيل نظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية فوق مضيق ملقا، من المحتمل أن تكون الطائرة قد حلقت مدة لا تزيد عن 15 دقيقة قبل تحولها إلى الجنوب.

وابتداء من الساعة 19:41 بالتوقيت العالمي، تطابق مسار رحلة الطائرة الماليزية مع خط مستقيم، ما يشير إلى أن الطيار الآلي تحكم بها.

ومع ذلك، ما يزال من غير الواضح سبب قيام الشخص المسؤول عن الطائرة بإيقاف تشغيل نظام "sitcom"، ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، خاصة أنه لم يُستخدم مطلقا.

المصدر: ميرور

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