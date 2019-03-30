نمر "فاشل" يضيع فريسة سهلة المنال! (فيديو)

رصدت كاميرا عمال حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا مقطع فيديو، يصور فرار فريسة بأعجوبة من براثن نمر "فاشل".

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن النمر المفترس الذي يحمل اسم "تلالامبا"، فشل في اصطياد حيوان سهل المنال كالنمس.

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وتظهر مشاهد الفيديو النمر "تلالامبا" وهو يترصد لقطيع من حيوانات النمس، معتقدا أنها لا تراه. لكن المراقبين قالوا، وفقا للصحيفة، إن النمر قليل الخبرة والحيلة، ولم يخطر له أن حيوانات النمس تراه أيضا. لذا فإن انقضاض النمر على النمس لم يكن مفاجئا، واستطاع التملص بخفة من بين براثن المفترس في اللحظة التي انقض فيها عليه.

المصدر: ديلي ميل