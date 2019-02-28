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أسد "ينقذ" غزالا من أنياب لبؤة! (فيديو)

متفرقات

أسد
youtube.com/Kruger Sightings
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شهدت حديقة غروغر الوطنية في جنوب إفريقيا أغرب حادث على الإطلاق، لأسد يقطع الطريق على لبؤة ويفسد عليها صيدها.

ونشرت إدارة حديقة الحيوان الفيديو العجيب الذي صوره شهود عيان من السياح على ضفاف نهر مبومالانغا.

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وقال بيتر كريغ كوبر مصور الفيديو: "شهدنا على ضفة النهر مجموعة من الأسود كانت تتخفى بعناية. ومن ثم توجه قطيع من الغزلان إلى نفس المنطقة دون علمها بوجود الحيوانات المفترسة فيها".

وأضاف المصور أن لبؤة من مجموعة الأسود قررت التسلل إلى قطيع الغزلان وصيد فريسة منه، إلا أن "أسدا قرر المساعدة" فقطع الطريق على اللبؤة التي كادت تنقض على الغزال، وسادت الفوضى ونجحت الفريسة بالفرار والنجاة بجلدها.

المصدر: لينتا. رو

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