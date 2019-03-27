طائر يدخل محرك مقاتلة ماليزية ويجبرها على الهبوط

اضطر طيار مقاتلة "F/A-18D Hornet" تابعة لسلاح الجو الماليزي إلى العودة بالطائرة إلى الأرض، عقب دخول طير في محرك طائرته أثناء إقلاعها.

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وقال مصدر في لجنة تنظيم معرض "ليما-2019" العسكري الدولي لوكالة "تاس" الروسية، إن طيار المقاتلة أخبر برج القيادة والمراقبة أن طيرا دخل محرك مقاتلته، أثناء العرض الجوي لفرق الطيران البهلواني الذي أقامه المعرض في جزيرة لانغكافي الماليزية.

واستطاع الطيار إعادة المقاتلة إلى أرض المطار بسلام، بعد أن قامت بدورة واحدة في السماء.

لكن الأعشاب المحيطة بمدرج المطار اشتعلت نتيجة تحطم ريش المحرك الساخنة.

ووقع الحادث في النصف الأول من يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، قبيل اختتام العرض الجوي الذي شارك فيه فريق الطيران البهلواني الروسي "فرسان روسيا".

المصدر: فيستي. رو