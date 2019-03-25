أفادت وكالة "فرانس برس" بأن طائرة ركاب من طراز "بوينغ 787-900" اضطرت إلى تعليق رحلتها من ملبورن الأسترالية إلى لوس أنجلوس الأمريكية، بعد ورود تقارير عن تصاعد دخان من قمرة قيادتها.

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ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول محلي تأكيده أن الطائرة التابعة لشركة "يونايتد آيرلاينز" الأمريكية، وعلى متنها 257 راكبا، هبطت بسلام في مطار "لا توتوتا" في نوميا، عاصمة كاليدونيا الجديدة، وهي الأراضي التابعة لفرنسا في المحيط الهادئ.

وذكر المسؤول، وهو من غرفة التجارة المحلية التي تدير المطار، أن الركاب غادروا الطائرة بهدوء، مضيفا: "يبدو أنه كان هناك بعض الدخان يتصاعد من قمرة القيادة".

وأفادت إذاعة "آر آر بي" المحلية أن الحادثة لم تتسبب بوقوع أي إصابات، مؤكدة أن جميع الركاب سيقضون ليلتهم في نوميا.

وجاء ذلك على خلفية تعليق عشرات الدول وشركات الطيران في العالم بشكل مؤقت استخدام الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" الحديثة، على خلفية مقتل 157 شخصا جراء تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من الشهر الجاري، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من كارثة أخرى طالت هذا النوع من الطائرات، حيث لقي 188 شخصا مصرعهم جراء سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون آير" في مياه بحر جاوة أثناء تنفيذها رحلة داخلية في إندونيسيا.

المصدر: أ ف ب