ذوبان جليد قارة القطب الجنوبي يهدد بقاء المحطة العلمية الروسية

ألحقت شظايا الجبال الجليدية العائمة في البحر، والتي تشكلت نتيجة ذوبان الجليد في جبل "دولك" الجليدي الواقع في خليج "بريدز"، أضرارا بالمحطة العلمية الروسية.

وجاء على موقع المعهد الروسي لدراسات القطبين الشمالي والجنوبي أن سقوط حطام الجليد في الماء، شكل موجة شديدة قامت بتحريك الجليد الجوال بالقرب من الشاطئ، وأثر كذلك على الجبال الجليدية الصغيرة العائمة في البحر.

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وأسفر كل ذلك عن قذف كمية كبيرة من حطام الجليد إلى الشاطئ، ألحقت ضررا بخطوط نظام تصريف الماء والدعائم الفولاذية التابعة للمحطة العلمية الروسية. وتعرضت كذلك مقطورة سيارة خزان هيدرولوجي للضرر.

وقال الموقع إن حطام الجليد ألحق أيضا أضرارا بمحطة "زونغ-شانغ" العلمية الصينية.

وبات ذوبان الجليد يهدد محطة علمية أخرى هي محطة "هالي-6" المتنقلة، التي اضطر العلماء إلى نقلها إلى عمق القارة بوسطة جرارات قطر خاصة.

المصدر: لينتا.رو