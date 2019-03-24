نشب نزاع غريب نهاية الأسبوع الماضي بين زوجين في مستشفى جامعة فالنسيا بإسبانيا بسبب إنجاب المرأة طفلا ذا بشرة داكنة اللون.

المرأة التي تبلغ من العمر 24 عاما، اتهمت زوجها بشرب الكثير من القهوة، مما أدى إلى إنجابها مولودا "أسود"، بحسب موقع "oyant.com".

وأثارت الحادثة جدلا كبيرا بين والدي الطفل، فكل طرف منهما يبحث عن تفسير لسبب إنجاب طفل ذي بشرة سوداء من أبوين أبيضين، حيث طلب الرجل من زوجته في غرفة الولادة شرح ما يجري قائلا "أنا لست عنصريا، لا يهمني لون بشرته، لكن هل يعني هذا أنك خُنتني؟

لكن المرأة لم تنتظر كثيرا لتقول لزوجها "لا شيء يمكن أن يبرر لون بشرة المولود إلا القهوة التي تحتسيها كل يوم، أنا لم أخنك، إنك تشرب القهوة دائما ليلا ونهارا، كل ساعة، وهذا هو السبب الوحيد لذلك".

واستطاعت المرأة اقناع زوجها حيث قال: "أشعر بالخجل لأنني شككت في شريكتي صحيح أنني أشرب الكثير من القهوة في الآونة الأخيرة وهذا قد يكون له تأثير بطريقة أو بأخرى على لون بشرة المولود بالتأكيد أنا أثق بشريكتي، لن أقوم بإجراء اختبار الأبوة".

المصدر: RT