رضيع يجسد "سوبر مان" لحظة ولادته (صورة)
كشفت صورة مذهلة عن لحظة تجسيد رضيع للبطل الشهير "سوبر مان" بعد ثوان من ولادته.
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April is c-section awareness month! This is Bree's story. A little superman entrance😍. 'Harry was welcomed into the world at 40weeks + 4day. Planned cesarean due to position and size of bub. Weighing in 9lbs even and 50cms. The c-section was very calm and relaxed, I was lifted up so I was able to see Harry being pulled out.' #birthstory #birthphotography #labor #labour #empowerment #pregnancy #birth #pregnant #brave #strong #beautiful #newborn #naturalbirth #cesareansection #csection #calmbirth #givingbirth #doula #doulasupport #mum #mama #mom #sydneybirth #sydneynewborn #birthwithoutfear
ووُلد الطفل هاري، بعملية قيصرية مخططة في الأسبوع الـ 40+4 أيام، بسبب حجمه الكبير، حيث بلغ وزنه 4 كغ عند الولادة.
وشاركت الأم، بري جيسيكا، من ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الصورة المدهشة التي التقطها والد الطفل.
وعلى الرغم من حقيقة أن هاري ولد قبل 7 سنوات، إلا أن أمه جيسيكا لم تفكر في مشاركة الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي إلا مؤخرا، لدعم شهر التوعية بالولادات القيصرية، الذي يستمر طوال شهر أبريل.
المصدر: ديلي ميل