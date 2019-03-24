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رضيع يجسد "سوبر مان" لحظة ولادته (صورة)

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رضيع يجسد "سوبر مان" لحظة ولادته
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كشفت صورة مذهلة عن لحظة تجسيد رضيع للبطل الشهير "سوبر مان" بعد ثوان من ولادته.

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ووُلد الطفل هاري، بعملية قيصرية مخططة في الأسبوع الـ 40+4 أيام، بسبب حجمه الكبير، حيث بلغ وزنه 4 كغ عند الولادة.

وشاركت الأم، بري جيسيكا، من ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الصورة المدهشة التي التقطها والد الطفل.

وعلى الرغم من حقيقة أن هاري ولد قبل 7 سنوات، إلا أن أمه جيسيكا لم تفكر في مشاركة الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي إلا مؤخرا، لدعم شهر التوعية بالولادات القيصرية، الذي يستمر طوال شهر أبريل.

المصدر: ديلي ميل

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