آلاف الدجاجات تنقر ثعلبا حتى الموت!

هجمت آلاف الدجاجات على ثعلب تسلل إلى قنها في محافظة بريتاني الفرنسية وأقدمت على نقره حتى الموت.

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وذكرت صحيفة "Ouest France"، أن الحادث وقع في 7 مارس الجاري، عندما هاجم ثعلب مفترس قنا تابعا لكلية الزراعة في بريتاني فيه 3 آلاف دجاجة.

وقال ممثل كلية الزراعة، باسكال دانيال: "لقد تفعلت لدى الدجاجات غريزة القطيع، فهرعت لنقر الثعلب الذي دخل القفص".

ولوحظت على رقبة الثعلب النافق آثار كثيرة لمناقير الدجاج.

ويبلغ عمر الثعلب النافق 6 أشهر تقريبا، وفقا لتقديرات دانيال، الذي قال إن "الحيوان الصغير ليست لديه خبرة في الصيد، لذلك تمكنت الدجاجات من التغلب عليه، فهذه الطيور تصبح عنيدة للغاية عندما تتحد في قطيع".

المصدر: لينتا. رو