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أسدان يعذبان رجلا حتى الموت!

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أسدان يعذبان رجلا حتى الموت!
Gettyimages.ru Norbert Achtelik
صورة أرشيفية
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لقي رجل مصرعه بعد أن دخل إلى قفص الأسود في إحدى حدائق الحيوان بمدينة موهالي الهندية.‏

وذكر موقع "Times now news" أن رجلا دخل يوم الأحد 20 يناير الجاري، بعد الظهر، إلى حديقة حيوانات مدينة موهالي دون تذكرة، وتسلل إلى قفص الأسود الآسيوية عبر تسلقه سورا شائكا على ارتفاع بضعة أمتار.

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وشاهد الرجل سائقو الحافلات التي تنقل السياح إلى حديقة الحيوان، فاستدعوا سيارة الإسعاف والشرطة. وقال السائقون إن الرجل تعرض لافتراس شرس من قبل أسدين لمدة 10 دقائق، وكان يراقبهما أسدان آخران لم يشاركا "بالجريمة".

وتم سحب الضحية من قفص الأسود، ونقل إلى أقرب مستشفى بسيارة الإسعاف. لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته. حيث أصيب الرجل، وفقا للطبيب المناوب، بجراح بالغة في عينه اليمنى وعنقه، وإصابات أخرى في صدره وفخذه.

وتعيش الأسود الآسيوية حصرا في الهند، وتعد من الأنواع المهددة بالانقراض. ووفقا لبيانات عام 2015، فقد بقي منها 523 أسدا في العالم.

المصدر: لينتا. رو

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