العثور على فيل وردي في جنوب إفريقيا (فيديو)

صور المرشد السياحي، تيم جانسن فان ويرن، مقطع فيديو أظهر فيلا صغيرا غريبا وردي اللون، في محمية "مالا مالا" الخاصة بجنوب إفريقيا.

إقرأ المزيد

وسار صغير الفيل الوردي، الذي لم يتجاوز سنه أسبوعين أو 3 أسابيع، صحبة قطيع من الفيلة.

ويعتقد ورين أنه صوّر فيلا مصابا بالمهق، وهو مرض فقدان صبغة الجلد الذي نادرا ما تصابه به الحيوانات، والفيلة بصورة خاصة.

المصدر: نوفوستي