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العثور على فيل وردي في جنوب إفريقيا (فيديو)

متفرقات

العثور على فيل وردي في جنوب إفريقيا (فيديو)
Sputnik
فيل وردي
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صور المرشد السياحي، تيم جانسن فان ويرن، مقطع فيديو أظهر فيلا صغيرا غريبا وردي اللون، في محمية "مالا مالا" الخاصة بجنوب إفريقيا.

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وسار صغير الفيل الوردي، الذي لم يتجاوز سنه أسبوعين أو 3 أسابيع، صحبة قطيع من الفيلة.

ويعتقد ورين أنه صوّر فيلا مصابا بالمهق، وهو مرض فقدان صبغة الجلد الذي نادرا ما تصابه به الحيوانات، والفيلة بصورة خاصة.

المصدر: نوفوستي

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