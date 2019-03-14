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"طبق طائر" فوق جبل فوجي في اليابان!

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Gettyimages.ru RATTHA BURANADILOK
جبل فوجي
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ظهرت سحابة غريبة الشكل فوق جبل فوجي الشهير في اليابان، في صورة التقطت يوم 10 مارس الجاري، ما أثار نظريات المؤامرة حول هذا "الجسم الغامض".

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سحب غريبة من الفضاء تشعل نظريات المؤامرة

ويدعي أصحاب نظرية المؤامرة أنهم اكتشفوا سفينة فضاء غريبة تحلق فوق قمة جبل فوجي.

ويقول سكوت وارينغ، الذي يدير موقع "ufosightingsdaily.com" الخاص بأصحاب نظرية المؤامرة، إن السحابة عبارة عن جسم غامض بعرض أربعة أميال.

ويمضي وارينغ في القول إن العديد من "الغرباء" أنشأوا قواعدهم تحت البراكين، وبالتالي فإن هناك "فرصة أقل لاكتشافهم".

وأضاف قائلا: "الأدلة المطلقة هنا، أن الكائنات الفضائية تقوم في الواقع بزيارة البراكين".

جدير بالذكر أن السكان اعتادوا على رؤية هذه الظاهرة التي تبدو فيها السحب من بعيد بمثابة أطباق طائرة، حيث تتجمع السحب في شكل طبقات بعضها فوق بعض، وتبدو للناظر كأنها أطباق مسطحة.

ويعرف الخبراء هذه الظاهرة بأنها سحب عدسية تتشكل عندما تهب رياح قوية ولكنها رطبة ومحملة بالبخار، تمر عبر التضاريس الوعرة و المناطق التي تحيط بقمم الجبال، وتبدأ غيوم وسحب غريبة في التشكل والظهور، وهذه السحب أكثر برودة من الهواء المحيط.

المصدر: ميرور

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