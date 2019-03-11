سحب غريبة من الفضاء تشعل نظريات المؤامرة

أدت ظاهرة سحب نادرة ظهرت على امتداد آلاف الأمتار عبر الأرض إلى دفع نظريات المؤامرة إلى الجنون.

ويشبه الشكل "المشؤوم" الدرب الذي تتركه الطائرات خلفها، ولكنه أطول بكثير، ويبدو أنه يمتد من القطب إلى القطب.

وأطلق الكثيرون عبر الإنترنت تعليقات تضم مجموعة من الأفكار الخيالية حول ماهية هذا الشكل الغريب، فيما يؤكد الخبراء أنه ببساطة نوع نادر من السحب.

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ورصدت السحب النادرة هذا الأسبوع من قبل أحد هواة الفضاء خلال مشاهدته للبث المباشر، وقام بتحميل المقطع الغامض في وقت لاحق على موقع يوتيوب، ما أثار حيرة المؤمنين بنظريات المؤامرة.

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وكتب أحد المعلقين: "إنها بوابة للأشياء التي تنتقل بشكل لا مرئي/التسلل"، وقال آخر: "إنها تبدو من صنع الإنسان.. ألا تعتقدون أننا يجب أن يكون لدينا إجابات عن هذا؟".

إلا أن خط السحاب الغريب له تفسير بسيط للغاية، حيث أخبر أحد الباحثين في مجال الطقس موقع "ذي صن"، أن التشكيل الغريب كان نوعا نادرا من السحاب، ويعتقد ديفيد شولتز، أستاذ الأرصاد الجوية في جامعة مانشستر، أن العواصف منخفضة الضغط هي المسؤولة عن ذلك.

وتظهر صور الأقمار الصناعية أن مجموعة من الغيوم ظهرت في المناطق المجاورة للخط الظاهر، يوم 4 مارس الجاري، حسب ما قاله الخبراء في مكتب الأرصاد الجوية.

المصدر: ذي صن