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كاميرات الحضور ترصد كارثة تحطم طائرة حلقت فوق رؤوسهم!

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كاميرات الحضور ترصد كارثة تحطم طائرة حلقت فوق رؤوسهم!
youtube.com/Koteł Makaj
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قرر منظمو سباق للدراجات النارية في مدينة إيسكوينتلا بغواتيمالا إنهاء السباق بعرض جوي مذهل لكن الرياح لم تجر كما تشتهي السفن.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن بعض من حضروا العرض الجوي بختام السباق أكدوا اصطدام طائرة "تي-28"، أثناء قيامها بحركات بهلوانية في الجو، بشجرة، ومن ثم سقوطها بالقرب من الطريق العام.

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وبمشاهدة مقاطع الفيديو التي صورها الحاضرون، يتبين أن الجمهور القريب من الحدث كان محظوظا جدا، فالمشاهد تصور اقتراب الطائرة من مدرجات جمهور السباق.

وعثر على حطام الطائرة في عدة أماكن بعد أن علق جناح الطائرة عند اصدامها بالشجرة.

وكان خلف مقود الطائرة اثنان من أمهر الطيارين، وفقا للصحيفة، وهما: إدواردو إبارغوين (54 عاما) وبابلو غيلين (55 عاما). وأسعف الرجلان إلى المستشفى مباشرة لكنهما فارقا الحياة متأثرين بجراحهما.  

المصدر: ديلي ميل

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