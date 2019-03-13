سقوط طائرة على مبنى سكني واحتراقها! (صور+فيديو)

لقي قائد طائرة حتفه على الفور بعد تحطم طائرته فوق مبنى سكني في بلدة ماديرا بولاية أوهايو الأمريكية، واشتعال النيران فيها.

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وذكرت قناة "ABC" التلفزيونية، أن تحطم الطائرة الصغيرة بمحركين من نوع "Piper"، أدى إلى تدمير جزء كبير من المنزل الذي سقطت فوقه، وإلى وفاة قائدها على الفور.

ولم يصب أحد من سكان المبنى بأي أذى، وفقا للقناة التلفزيونية، ويعمل موظفو إدارة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية في الموقع لمعرفة أسباب الحادث.

JUST IN: Video from the scene of the Madeira plane crash from a neighbor who called 911. pic.twitter.com/KUUFfT4Xj5 — Kristen Swilley (@KristenSwilley) 12 марта 2019 г.

David Sapp, 62 identified as pilot of crashed plane in Madeira. @Local12pic.twitter.com/4sGKGuyOhi — Brad Underwood (@BUnderwoodWKRC) 13 марта 2019 г.

المصدر: لايف. رو