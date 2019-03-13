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سقوط طائرة على مبنى سكني واحتراقها! (صور+فيديو)

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سقوط طائرة على مبنى سكني واحتراقها! (صور+فيديو)
pexels.com
صورة أرشيفية
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لقي قائد طائرة حتفه على الفور بعد تحطم طائرته فوق مبنى سكني في بلدة ماديرا بولاية أوهايو الأمريكية، واشتعال النيران فيها.

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صورة أرشيفية
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وذكرت قناة "ABC" التلفزيونية، أن تحطم الطائرة الصغيرة بمحركين من نوع "Piper"، أدى إلى تدمير جزء كبير من المنزل الذي سقطت فوقه، وإلى وفاة قائدها على الفور.

ولم يصب أحد من سكان المبنى بأي أذى، وفقا للقناة التلفزيونية، ويعمل موظفو إدارة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية في الموقع لمعرفة أسباب الحادث.  

المصدر: لايف. رو

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