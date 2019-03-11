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"أخبار سيئة".. الفيديو الأخير للطائرة الإثيوبية قبل تحطمها!

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لم ينج أحد من ركاب وطاقم طائرة الخطوط الإثيوبية، التي تحطمت يوم الأحد 10 مارس الجاري بعد إقلاعها من مطار أديس أبابا بدقائق، وعلى متنها 157 شخصا من 33 دولة.

ولقي 3 ركاب من روسيا مصرعهم إثر تحطم الطائرة، وهم المظلي المحترف سيرغي فياليكوف وزوجان شابان من مدينة تاغانروك الروسية، ألكساندر ويكاتيرينا بولياكوف.

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وكتبت يكاتيرينا تعليقا على الفيديو الذي صورته ونشرته: "أخبار سيئة 1.5 ساعة ونطير إلى كينيا، إنه الفيديو الأخير من مطار أديس أبابا".

ويمكن مشاهدة طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية واضحة بمقطع الفيديو الذي يصورها على مدرج المطار، أثناء اقتراب الركاب للصعود على متنها.

يذكر أن الزوجين من محبي السفر والتجوال حول العالم، وكانا قد انتظرا طويلا هذه الإجازة التي خططا لها منذ فترة، ونشرا أيضا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من سنغافورة وإسبانيا والولايات المتحدة وغيرها من البلدان التي زاراها.

المصدر: لايف. رو

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