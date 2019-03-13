"مايكل جاكسون" يظهر في غرف نوم المكسيكيين ويثير ذعرهم

حذر فيديو لـ "مايكل جاكسون" على غرار تحدي "مومو" الشهير، من أن شخصية ترتدي زي ملك البوب ستأتي إلى غرف نوم الناس في منتصف الليل، ما أثار ذعر المواطنين في المكسيك.

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واضطرت السلطات المكسيكية لتوجيه رسالة إلى المواطنين تطمئنهم بأن شخصية مايكل جاكسون، التي ظهرت في الفيديو والتي هددتهم بدخول غرفهم في الثالثة صباحا والصراخ، ليست حقيقية.

وبعثت شرطة ولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية الرسالة إلى المواطنين المعنيين بالدمية التي تحمل اسم "El Ayuwoki".

وتعرض الشخصية الظاهرة في الفيديو شكلا غريبا لمايكل جاكسون، وتزعم أنه سيذهب إلى غرف نوم المتابعين في الساعة الثالثة صباحا ويصرخ "hee hee"، التي اشتهر بها ملك البوب في إحدى أغانيه.

ويظهر الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر الإنترنت، شخصية جاكسون المرعبة وكانت أغنية "Billie Jean" الشهيرة في الخلفية.

وأثناء قيام الكاميرا بتكبير الوجه الغريب، تبدأ المؤثرات الصوتية لأفلام الرعب وتسمع أصوات مخيفة. وكان رأس "جاكسون" يتحرك ببطء من جانب إلى آخر، حيث تبدأ موسيقى جاكسون من جديد.

ويقال إن هذه الشخصية نشأت في عام 2009، وهو العام الذي توفي فيه ملك البوب، وتم الآن إعادة استخدامها، حيث شبهها الكثيرون بلعبة "مومو" الشهيرة.

وأكدت السلطات المكسيكية في بيانها الموجه إلى المواطنين: "رغم أن الكثير من الناس يعتقدون أن هذا شيطان أو شبح على الإنترنت، ولكن لا يوجد شيء خارق في هذا الشأن".

وأضافت السلطات: "يقوم الأطفال والمراهقون بمشاركة الصور والفيديوهات لاعتقادهم أن ذلك نوع من العصرية، ولكن رؤيتها يمكن أن تسبب مشاكل في النوم والشعور بالذعر أو القلق".

المصدر: ديلي ميل