سطح مبنى يطير ويسقط فوق سائق! (فيديو)

تسود البلدان الأوربية في هذه الأيام أجواء عاصفة ورياح شديدة أدت للعديد من الحوادث، إذ وصلت سرعة الرياح في بعض الساعات إلى 120 كلم في الساعة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الرياح العاتية أدت إلى اقتلاع أسطح المنازل والأشجار. ففي ألمانيا، لقي رجل حتفه جراء سقوط شجرة على سيارته، وتعرض الكثيرون لحوادث خلفت أضرارا مختلفة بسبب الأحوال الجوية القاسية.

إقرأ المزيد

ويظهر فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصورته كاميرا إحدى السيارات على طريق عام في كولونيا الألمانية، مشاهد صاعقة لطيران سقف أحد الأبنية وسقوطه فوق السيارات المارة.

كما يعكس الفيديو مشهدا مفاجئا لسقوط قطعة من "السقف الطائر" على الزجاج الأمامي للسيارة التي صورت طيران السقف.

ولم يصب أحد بأذى وبقي الجميع على قيد الحياة بعد الحادث المخيف.

وتوقفت حركة القطارات في غرب ألمانيا بسبب العاصفة، وتم تعلق الحركة على مجموعة من الطرق السريعة.

المصدر: ديلي ميل