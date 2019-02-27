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تصادم 70 سيارة في حادث سير (فيديو)

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تصادم 70 سيارة في حادث سير (فيديو)
twitter.com/@OPP_HSD
تصادم أكثر من 70 سيارة في حادث سير
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انتشر فيديو حادث سير ضخم في كندا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، تصادمت فيه أكثر من 70 سيارة وشاحنة وأدى إلى إصابات عديدة.

وذكرت قناة "CTV News" التلفزيونية، أن الحادث المروع حصل في جنوب مقاطعة أونتاريو الكندية وتضررت فيه أكثر من 70 سيارة، وأصيب عدة أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.

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وأشارت القناة إلى وجود عدد لا بأس به من الشاحنات تضررت في الحادث، من بينها شاحنة نقل وقود تسرب منها أكثر من 500 لتر من الديزل على الطريق.

وصرحت الشرطة المحلية بأن سبب حادث السير الكبير هو تراكم الثلوج، وانعدام الرؤية على الطرق بسبب الضباب الكثيف.

المصدر: لايف. رو

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