بالفيديو.. "حادث سير" مروع في سيرك إنجليزي!

شهدت مدينة ليفربول الإنجليزية حادثا مروعا أثناء عرض لفرقة سائقي الدراجات النارية المشهورة "فرقة غيرلينغ" في سيرك المدينة.

وذكرت صحيفة ديلي ستار، أن الحادث وقع أثناء عرض بهلواني لقيادة الدراجات يدعى "القبة الرعدية"، يستعرض فيه 3 من سائقي الدراجات النارية مهارتهم بالقيادة داخل كرة معدنية على حلبة السيرك.

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وبدأ العرض بمغامرين يقودان دراجتين ناريتين داخل الكرة، ويقومان بحركات صعبة تتقاطع فيها مسارات الدراجتين. وبانضمام سائقة الدراجة النارية الثالثة، حصلت الكارثة بعد عدة ثوان من دورانها داخل الكرة.

وهرع عاملو السيرك من خلف الكواليس لفتح الكرة وإنقاذ السائقين الثلاثة الذين اصطدمت دراجاتهم النارية وأصبحت كتلة واحدة.

ولم يتعرض سائقو الدراجات النارية لإصابات خطيرة، لحسن الحظ، فيما نقلت المغامرة الثالثة إلى المستشفى وأعلن الأطباء إصابتها بالكاحل.

وعلل ممثل السيرك وقوع الحادث بسبب تبديل الدراجات النارية الأصلية المخصصة للعرض بغيرها، لأنها سرقت قبل أسبوع من العرض.

المصدر: لايف. رو