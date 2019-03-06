اكتشاف المئات من السلاحف الحية في حقائب سفر بالفلبين (صور)

عثر موظفو الجمارك في مطار "مانيلا" الدولي في الفلبين على 1529 سلحفاة ملفوفة بشريط لاصق ومحشوة في 4 حقائب.

واكتُشفت السلاحف الصغيرة الحية داخل الأمتعة (غير المطالب بها من قبل أحد)، حيث سافرت من هونغ كونغ، يوم الأحد 3 مارس. وذكرت التقارير أن قيمة المحتويات بلغت 4.5 مليون بيزو (85 ألف دولار)، في السوق السوداء.

وتكشف الصور وجود المئات من السلاحف الصغيرة الملفوفة بشريط لاصق، حيث وُضعت في صناديق معبأة داخل الحقائب. وتعتقد السلطات أنه ربما تم إبلاغ راكب فلبيني عن عقوبة التجارة غير المشروعة للأحياء البرية، لذا قرر عدم المطالبة بالحقائب الأربع لدى وصوله.

وفيما بعد، سُلمت الزواحف إلى وحدة مراقبة حركة الحياة البرية التابعة لوزارة البيئة والموارد الطبيعية، وفقا لمكتب الجمارك (Bureau of Customs).

وتصل عقوبة تهريب الأحياء البرية غير المشروعة في الفلبين، إلى السجن عامين تقريبا، بالإضافة إلى غرامة تبلغ نحو 200 ألف بيزو.

#BalitangCustoms

The Bureau of Customs - Port of NAIA turned over to the Department of Environment and Natural Resources - Wildlife Traffic Monitoring Unit (DENR-WTMU) 1,529 live exotic turtles on 3 March 2019 at the NAIA Terminal 2, Pasay City. pic.twitter.com/5BPy6ZmvzH — Bureau of Customs PH (@CustomsPH) March 4, 2019

وفي العام الماضي، قال مسؤولو الجمارك إنهم سلموا أكثر من 560 نوعا من الحيوانات البرية والأنواع المهددة بالانقراض للسلطات.

المصدر: RT