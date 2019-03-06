أسد يمزق مالك حديقة حيوان خاصة! (صور)

مزق أسد يبلغ من العمر 6 سنوات، صاحب حديقة حيوان خاصة في قرية زديخوف بجنوب شرق التشيك.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن رئيس بلدية المنطقة، توماش كوكوريك، هو الذي أعلن الخبر لسكان القرية. وحصل الحادث المأساوي، وفقا لكوكوريك، عندما دخل صاحب الحديقة إلى قفص الأسد.

إقرأ المزيد

ويعمل الآن في مكان الحادث رجال الشرطة وخبراء بيطريون، عليهم تقرير مصير الأسد المفترس.

وأكد كوكوريك أن سكان زديخوف ظلوا يطالبون، لفترة طويلة، السلطات المعنية بإغلاق حديقة الحيوان الخاصة، التي تحوي مجموعة من الحيوانات المفترسة.

لكن السلطات لم تصغ إليهم لأن تشريعات البلاد لا تحظر امتلاك وتربية الحيوانات البرية ضمن الأراضي والأملاك الخاصة.

يذكر أن المزارع والأراضي التشيكية الخاصي تضم 44 أسدا و20 نمرا و49 أسد جبال و34 وشقا و8 فهود.

المصدر: فيستي