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جمل يمتنع عن الطعام أكثر من شهر حدادا على شريكه"!

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جمل يمتنع عن الطعام أكثر من شهر حدادا على شريكه
twitter.com/@InfoRUnews
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دخل جمل تابع لشرطة الحدود الهندية في حالة اكتئاب حادة، وامتنع عن تناول الطعام والشراب لأكثر من شهر بعد وفاة "شريكه".

وذكرت صحيفة "Times of India"، أن مساعد مفتش اسمه، شيفراج غادوي (56 عاما)، خرج بمهة حراسة في دورية على الحدود مع باكستان في ولاية كجرات، على ظهر الجمل.

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وعندما وصل غادوي إلى المكان المحدد على الحدود، أطعم الجمل وسقاه، وبعد بضع دقائق ساءت حالة مساعد المفتش وفقد وعيه لإصابته بنوبة قلبية.

واتصل شهود عيان بسيارة الإسعاف، ونقل الرجل إلى أقرب مستشفى. وبعد أن ساءت حالة غادوي أكثر، قرر الأطباء إرساله إلى مستشفى آخر فيه معدات طبية حديثة ويقع على بعد 80 كيلومترا من مكان الحادث.

لكن حالة مساعد المفتش ساءت وهو في الطريق إلى المستشفى ومات، وتم حرق جثته على الطريقة التقليدية وأقيمت له مراسم عزاء رسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجمل دخل في حالة من الاكتئاب، ويرفض تناول الطعام والشراب منذ اللحظة التي توفي فيها الشرطي وتظهر عليه ملامح الحزن.

وقال زميل المتوفى المفتش، ف. خان: "نحاول أن نساعد الجمل على التعافي".

المصدر: لينتا. رو

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