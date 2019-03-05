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صرصور يقطن عضوا حساسا من جسد صينية! (فيديو)

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صرصور يقطن عضوا حساسا من جسد صينية! (فيديو)
Gettyimages.ru VW Pics / Contributor
صورة أرشيفية
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شهدت مدينة نانتشانغ الصينية عملية جراحية غريبة من نوعها، أزال فيها الأطباء صرصورا حيا من جسد فتاة صينية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما لجأت إلى الطبيب لأنها كانت غير مرتاحة من إحساس غريب، يقض مضجعها ويشوش السمع في أذنها بعد أن استيقظت من النوم.

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وعثر الأطباء بعد فحص الفتاة على حشرة تتحرك في أذنها. وقال أحد الأطباء: "قمنا بإزالة الحشرة على الفور ووجدنا صرصورا على قيد الحياة".

ويعتقد الأخصائيون أن الحشرة دخلت إلى أذن الفتاة وهي نائمة بحثا عن الطعام. وأشاروا إلى أن أغلب الحشرات تقوم بمثل هذه الأفعال وليس الصراصير فحسب، كالعناكب والبعوض.

وأكد الأطباء على ضرورة استشارة الأخصائيين وعدم استخراج الحشرات ذاتيا، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف أنسجة أعضاء الجسم.

المصدر: ديلي ميل

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