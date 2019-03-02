عنكبوت صغير يقتل إحدى أكثر الأفاعي سمية في العالم!

التقطت مواطنة أسترالية صورا لأغرب منظر للحياة البرية في حياتها، يرصد موت أحد أكثر الثعابين سمية في العالم على يد عنكبوت أحمر الظهر.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن روبن ماكلينان صورت العنكبوت أحمر الظهر مع فريسته، ثعبان بني مرقط، في محيط مدينة ميرتلوود شمال شرق ولاية فيكتوريا في أستراليا.

وتعد العناكب حمراء الظهر، أو كما تسمى الأرملة الأسترالية، من أكثر الحشرات خطورة رغم صغر حجمها فهي تمتلك سما عصبيا قويا، وتنمو الإناث ليصل طولها إلى سنتميتر واحد. أما الذكور، فطولها أقل بمرتين أو ثلاث من إناث الأرملة الأسترالية.

كما تعد الثعابين البنية المرقطة ثاني أكبر الثعابين سمية في العالم، حيث يسبب سمها دوخة وإسهالا وفقدان القوة والاختلاجات وفشلا كلويا والشلل والسكتة القلبية. و60 من وفيات لدغات الافاعي في أستراليا ناتجة عن سم هذا النوع من الأفاعي بالتحديد.

المصدر: لينتا. رو