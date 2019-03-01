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اكتشاف "وحش مرعب" في أستراليا!

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youtube/ FBM News
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عثر أحد صيادي الأسماك في حديقة "kakadu" الوطنية بأستراليا على سمكة غريبة بمظهر مخيف.

وتشبه السمكة التي علقت في صنارة الصياد شكل "التنين" الخرافي الذي يرد ذكره في بعض الأساطير القديمة.

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وقال تي هوكين، الذي عثر على هذا المخلوق غريب الشكل: "جسم السمكة طويل كجسم الأفعى، ولها رأس غريب مملوء بالأسنان الحادة المخيفة، كان طولها 15 سم فقط، ولو كانت أكبر لربما كنت قد فقدت وعيي ومت من الخوف".

من جانبه، أشار البروفيسور، ميشيل هاميل، من متحف الحياة الطبيعية في شمال أستراليا، إلى أن السمكة التي عثر عليها قد تكون من سلالة "Taenioides cirratus" النادرة التي تعيش في نيوزيلندا.

المصدر: فيستي

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