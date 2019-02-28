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مفاجأة تعطل مغادرة ترامب لهانوي

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عقب قمة لم تتكلل بالتوصل إلى اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وأثناء مغادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حدث للطائرة الرئاسية ما لم يكن في الحسبان.

فبعد مراسم وداع الرئيس الأمريكي في مطار العاصمة الفيتنامية هانوي، حاول الفنيون إزاحة سلم الطائرة تمهيدا لإغلاق بابها استعدادا للمغادرة، إلا أن السلم لم يتحرك لعطل فني به. 

وحينها، بادر رجال القوات الخاصة الأمريكيون بإزاحة السلم ودفعه بأنفسهم، بينما التقطت عدسات الكاميرا هذا الموقف الطريف.

المصدر: تويتر

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