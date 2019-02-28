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كلبة تنجب عددا "مخيفا" من الجراء! (صور)

متفرقات

كلبة تنجب عددا
You-Tube: Puppies Lover
صورة تعبيرية
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تعاون 11 ممرضا وطبيبا في مشفى للحيوانات في ولاية أريزونا الأمريكية، لإنجاح عملية ولادة كلبة، أسفرت عن إنجاب 19 جروا صغيرا.

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ونشر الخبر على الصفحة الرسمية لمشفى "Kingman Animal" الذي أكد أن الكلبة "كلوي" والجراء جميعا بخير وبصحة جيدة، وأن المشفى لا يملك الجراء حديثة الولادة.

وفي تعليقها على الحدث، صرحت الطبيبة البيطرية، إريكا أغون، التي أشرفت على عملية الولادة، قائلة: "معدل إنجاب هذا الفصيل من الكلاب هو 10 جراء في الحمل الواحد، أما بالنسبة لكلوي، فكان العدد مضاعفا، لذلك تم اصطحابها إلى المشفى".

ونال الخبر عقب نشره إعجاب وتداول آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعد ولادة من هذا النوع ظاهرة نادرة الحدوث.

المصدر: Facebook + Sputnik News

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