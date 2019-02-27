قتل حيوان مهدد بالانقراض بوحشية داخل محمية طبيعية! (صورة)

عثرت السلطات الكمبودية على فيل آسيوي مهدد بالانقراض، وقد قتله مجهولون بطريقة وحشية داخل محمية طبيعية، بغرض الحصول على أنيابه العاجية الثمينة.

وصدر الخبر رسميا عن وزارة البيئة الكمبودية، التي أكدت عثورها على جثة ذكر فيل في محمية طبيعية، في مقاطعة موندولكيري، كان قد قتل قبل 10 أيام، بواسطة سلاح ناري أصابه أسفل عينه اليمنى، في حين تجري حاليا عمليات البحث عن الفاعلين.

وفي حادثة مشابهة جرت العام الماضي، قام صيادون بنصب كمين أودى بحياة فيل صغير في المحمية نفسها، الحادثة التي لفتت انتباه الرأي العام العالمي للخطر المصيري المحدق بالفيل الآسيوي.

ويعيش اليوم في كمبوديا زهاء 400 فيل آسيوي، على أحسن تقدير، 50 منها تقبع بحوزة السلطات، في محاولة لحماية الحيوان من الانقراض الذي قد ينجم عن عمليات الصيد الجائر وقطع الأشجار.

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كما ازدادت عمليات الصيد بشكل ملحوظ في كمبوديا، مع قيام الجارة، تايلاند، بتضييق الخناق أكثر على تجارة العاج غير الشرعية، ناهيك عن حالة الفساد المتفشية في كمبوديا.

وتشن السلطات في دول جنوب شرق آسيا معركة شاملة ضد صيادي الفيلة وقتلتها الذين يتاجرون بالعاج الطبيعي وبشعر ذيل الفيل، في سوق سوداء تقدر بمليارات الدولارات، تزدهر في الصين وفيتنام.

وفي سياق متصل، ضبطت السلطات الكمبودية، العام الماضي، أكثر من 1000 ناب عاجي في حاوية تخزين، على متن سفينة تجارية شحنت من موزمبيق.

RT: (AFP)

المصدر: RT